نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، صورة مسربة لنتيجة التصويت على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" وكشفت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي بايرن ميونخ الألماني هو صاحب المركز الأول، برصيد 627 صوتا، متفوقا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

بينما يأتي النجم المصري محمد صلاح في المرتبة الرابعة، ومن ثم الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب فريق تشيلسي، المرشح الأبرز على الجائزة، في المركز الخامس، ومن ثم الإيطالي جورجينيو صانع ألعاب فريق تشيلسي، المرشح الأبرز على الجائزة، في المركز الخامس وحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز التاسع في الترتيب.