وضحت روسيا اليوم الجمعة ان القرار 2602 الذي اتخذه مجلس الامن حول الصحراء الغربية يقوض شفافية عمل مجلس الامن الدولي ومن غير المرجح أن يسهم في جهود الأمين ومبعوثه الشخصي لاستئناف عملية التفاوض المباشر من أجل تحقيق حل مقبول للطرفين ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

واكد نائب مندوب روسيا بالامم المتحدة “دميتري بوليانسكي “خلال مداخلته في جلسة مجلس الامن حول الصحراء الغربية-المفاوضات التي سبقت تبني القرار لم تؤخذ بعين الاعتبار تعليقات ومقترحات روسيا ذات الأسس الطابع التوفيقي، كما تم تجاهل عدد من المقترحات البناءة من أعضاء آخرين في المجلس.

وأبرز الدبلوماسي الروسي ان القرار لا يعكس الصورة الموضوعية التي تطورت في الصحراء الغربية بعد تصعيد المواجهة العسكرية التي حدثت في نوفمبر من العام الماضي.

واكد المسؤول الروسي ان المشكلة الرئيسية لازالت دون حل وتم في السنوات الأخيرة ، صياغة قرارات تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في تجاهل لمعايير تسوية قضية الصحراء الغربية التي وافق عليها المجتمع الدولي واستبدالها بعابرات عامة حول الحاجة إلى الالتزام بما يسمى النهج الواقعية أو لتقديم بعض التنازلات.

وأوضح الدبلوماسي الروسي ان هذه الإشارات المتسمة بالغموض تقوض مصداقية عمل المجلس وتعيق فرص استئناف الحوار المباشر.

وجدد المسؤول الروسي موقف بلاده المتوازن والحيادي بشأن تسوية الصحراء الغربية فموسكو تدعم المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل إلى حل يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير المصير بما يتف مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.