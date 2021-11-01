أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الجمعة، أن الإجراءات المتخذة لاحتواء وباء كوفيد-19 مكنت من التوفيق بين احترام حقوق المواطنين في الادلاء بأصواتهم خلال الاستحقاقات المنظمة وواجب الدولة في حماية صحتهم ومكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال مشاركته، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في الندوة الاوروبية ال18 للإدارات الانتخابية في ظل جائحة كورونا، أوضح فنيش أن الاجراءات الوقائية التي حددتها الدولة منذ بداية الوباء "لم تقيد على الإطلاق حقوق المواطنين وحرياتهم المنصوص عليها دستوريا في سبيل أداء واجبهم".

و أضاف أن الدولة "لم تدخر أي جهد للحد من الاثر الاجتماعي والاقتصادي السلبي، حيث جرى استفتاء الفاتح نوفمبر وتشريعيات 12 يونيو في ظروف مثالية".

وأوضح فنيش أن القانون المتعلق بالانتخابات وضع "أحكاما تسمح بتصويت الاشخاص الذين لا تسمح ظروفهم الصحية من الادلاء بأصواتهم خلال الانتخابات، سيما عبر التصويت بالوكالة".