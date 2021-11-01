أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من245.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى حوالي خمسة ملايين وفاة.

وحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 245.988.998، وإجمالي الوفيات 4.988.563. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 745.375 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.923.802. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 607.462 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.793.401.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 457.191، وإجمالي إصابات 34.246.157. وجاءت المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 287.631 وإجمالي إصابات 3.798.286.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 231.931 وإجمالي إصابات 8.298.850. متبوعة بالبيرو في المرتبة السادسة بإجمالي وفيات200.179 وإجمالي إصابات 2.199.036.

وحلت إندونيسيا في المرتبة السابعة بإجمالي وفيات 143.361 وإجمالي إصابات 4.243.215. وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات140.815 وإجمالي إصابات 9.021.701. وإبطاليا في المرتبة التاسعة بإجمالي وفيات 132.037، وإجمالي إصابات 4.762.563. تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.225 وإجمالي إصابات 4.999.048.