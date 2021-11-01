فقدت شركة "آبل" مركزها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحته عنها "مايكروسوفت" يوم الجمعة، إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة "آيفون" بنحو اثنين بالمائة.

وعانت "آبل" من تراجع بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد ما أدى لتفويتها توقعات من "وول ستريت". وحذر رئيس الشركة تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم "آبل" 1.8 بالمائة مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار.

وفي المقابل، ارتفع سهم "مايكروسوفت" عملاق البرمجيات 2.2 بالمائة لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار، بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم "مايكروسوفت" هذا العام ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم "آبل" فقد ارتفع 13 بالمئة فقط هذا العام حتى الآن.