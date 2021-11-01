أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها وأسفها للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه السعودية والإمارات.

وحسب بيان الجامعة الذي نشر على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أعرب الأمين العام أحمد أبو الغيط عن بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الإيجابية في تلك العلاقات يعين لبنان على تجاوز التحديات التي يواجهها.

وأضاف البيان أن الأزمة، التي تسببت فيها تصريحات سابقة لوزير الإعلام اللبناني وما تلاها من أحداث ومواقف، كان يتعين أن تعالج لبنانياً بشكل ينزع فتيلها ولا يزكي نارها على نحو ما حدث وأوصل الأمور إلى انتكاسة كبيرة في علاقات لبنان بمحيطه العربي عموما والخليجي خصوصا.

وأوضح البيان أن هناك ثقة في حكمة وقدرة الرئيسين عون وميقاتي على السعي السريع من أجل اتخاذ الخطوات الضرورية لوضع حد لتدهور تلك العلاقات ويسهم في تهدئة الأجواء بالذات مع المملكة العربية السعودية.

وأشار البيان إلى أن هذا الخلاف تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك علاقات لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية. كما ناشد البيان المسؤولين في دول الخليج بتدبر الإجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادى المزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش أوضاعا غاية في الصعوبة.

وأعلنت السعودية أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، من أجل التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما أوقفت جميع الواردات اللبنانية. واتخذت البحرين إجراءات مشابهة.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة "أنصار الله" التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد "الاعتداءات"، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.