" تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات المحترف الأول، التي انطلقت عشية أمس والتي عرفت إجراء سبع مواجهات.

على ملعب عمر حمادي ببولوغين يستقبل نادي اتحاد الجزائر بداية من الساعة الثالثة زوالا، ضيفه أمل الأربعاء، ويسعى نادي سوسطارة لتدارك التعادل المسجل في افتتاح لقاءات البطولة عندما تعادل بهدف في كل شبكة أمام نصر حسين داي بملعب 20 أوت.

من جهته أمل الأربعاء يبحث بدوره عن حصد أول ثلاث نقاط، ومحو خيبة الخسارة الأولى ضد اتحاد بسكرة بخماسية دون رّد، والتي جرت في ظروف خاصة بسبب مشكل الإجازات والملعب، مهمة تبدو صعبة على أصحاب اللونين الأزرق والأبيض أمام خصم لا يريد إهدار المزيد من النقاط.

في غرب البلاد، ينزل نادي أكاديمية بارادو ضيفا ثقيلا على مولودية وهران بملعب الشهيد أحمد زبانة، مواجهة يريد فيها الطرفان تأكيد فوزهما في الجولة الماضية أمام أولمبي الشلف وشباب قسنطينة، وأكد مدرب " الحمراوة " عز الدين آيت جودي في تصريحات سابقة أن المنافس ليس بالسهل، وفريقه وضع النقاط الثلاث العائد بها من مدينة الجسور المعلقة جانبا، وكل التركيز منصّب على تحقيق الانتصار الثاني على التوالي.