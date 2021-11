La ligue arabe s’est dite préoccupée et désolée de la détérioration des relations entre le Liban et les pays du Golfe, après les déclarations du ministre libanais de la communication, George Kurdahi sur l’Arabie Saoudite et les Emirats.

Le président de la Ligue arabe, Ahmed Abu El Gheit a selon un communiqué de la ligue publié ce samedi fait part de sa préoccupation quant à la crise entre ces pays, ajoutant que les déclarations du ministre libanais de la communication et les événements et positions qui ont suivi, doivent être traités et désamorcés au niveau libanais. Il a exprimé sa confiance quant à la sagesse et à la capacité du président Aoun et du chef du gouvernement Mikati de prendre les mesures nécessaires pour résoudre la crise et apaiser les tensions.

L’Arabie Saoudite avait pour rappel annoncé hier rappeler son ambassadeur au Liban pour consultations, a notifié à l’ambassadeur libanais de quitter son sol dans les 48 heures et a suspendu les importations en provenance du Liban. Les Emirats ont pris des mesures similaires.

La crise diplomatique a été déclenchée par les déclarations du ministre de la communication qui avait déclaré que « le groupe Ansar Allah, que combattait la coalition arabe dirigé par l’Arabie Saoudite, se défendait « d’agressions », et a décrit la guerre au Yémen comme étant «absurde » et devait cesser.