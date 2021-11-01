قال الرئيس السابق للجنة تطوير الكرة بـ "الكاف"، الكابتن عبد المنعم شطة إنه من الصعب أن يسمح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي أن تتأجل أو تُلغى أول بطولة قارية للمنتخبات في عهده، خاصة أنها تأجلت قبل ذلك لقرابة عام بسبب أزمة كورونا".

وأضاف شطة لموقع "سكاي نيوز عربية": "خلال الأسابيع الماضية، تواجدت لجنة مكونة من أعضاء (الفيفا) و(الكاف) بالكاميرون، لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لاستضافة البطولة، ورصدوا الأزمات التي تواجه أمم إفريقيا 2021، وبالأخص أزمتي البنية التحتية والتسويق، على أن يتم حل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن".

مضيفا:" خلال الأيام الأخيرة تواصلت مع الكاف والاتحاد الكاميروني لاعبة وتأكدت أن الأمور تحت السيطرة، وأن البطولة ستقام في موعدها على الأراضي الكاميرونية".

وأشار شطة إلى قدرة رئيس "الكاف" باتريس موتسيبي على الوصول إلى أفضل خطة تسويقية للبطولة المترقبة، مردفا: "هو رجل أعمال في الأساس، ويملك فكرا استثماريا مميزا، وهذا ما وضح جليا في تصريحاته الأخيرة حول تطوير صناعة كرة القدم بإفريقيا على جميع المستويات".

وختم النجم السوداني السابق حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" قائلا: "انتهت الكاميرون من حوالي 90 في المئة من تجهيزاتها لاستضافة البطولة، ونأمل أن نشاهد بطولة تليق بأسماء المنتخبات العريقة المشاركة بها".