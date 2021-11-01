استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت سفيرها من بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن القرار حول لبنان جاء استنادا للعلاقة التاريخية والروابط بين الكويت والمملكة العربية السعودية، متهمة الجمهورية اللبنانية بالإمعان في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون.

واستكر البيان عدم اتخاذ حكومة لبنان الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات إلى الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة حرصها على الأشقاء اللبنانيين المقيمين وعدم المساس بهم.

من جهتهم قال رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين، فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام، في بيان إن آراء قرداحي ضربة للعلاقات الأخوية والمصالح العربية المشتركة التي تربط لبنان بالدول العربية، وتحديدا مع دول مجلس التعاون الخليجي. ودعوا وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي، إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب أزمة تصريحاته التي أثارت استياء المملكة العربية السعودية.

ووجهت كتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من جهتها، اليوم السبت، طلبا عاجلا إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، بعد تفاقم أزمة تصريحاته بشأن الحرب في اليمن وطرد السعودية والبحرين السفيرين اللبنانيين لديهما، بـ "الاستقالة من منصبه فورا".

وكانت السعودية قد أعلنت مساء أمس الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، بهدف التشاور، وطلبت في الوقت نفس مغادرة السفير اللبناني لأراضيها خلال 48 ساعة، كما وقفت جميع الواردات اللبنانية. اتخذت البحرين إجراءات مشابهة.