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توزيع أزيد من 10 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة

مجتمع
30 أكتوبر 2021 ()
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أشرف اليوم السبت والي ولاية الجزائر العاصمة بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران والمدينة على تسليم حصة معتبرة للسكنات بمختلف الصيغ منها 10329 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار موزعة بعدة مواقع بالجزائر العاصمة.

وأوضحت وكالة عدل عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، أن حفل التسليم جرى بحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وعدد من إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة ممثلين لوزير السكن والعمران، وخلال استلام المستفيدين لمفاتيح سكناتهم ثمنوا مجهودات الوزير وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.

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