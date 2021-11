L’ancien président de la commission technique de la CAF, Abdelmounim Chetta, a déclaré qu’il était peu probable que le président de la CAF Patrice Motsepe, permette un report ou annulation de la première CAN de son mandat, qui a qui plus est déjà été reporté de près d’un an en raison de la crise du Covid.

« Une commission composée de membres de la FIFA et de la CAF s’est rendu il y’a quelques semaines au Cameroun pour superviser les derniers préparatifs pour l’accueil de la compétition, et ont constaté les problèmes qui restent a régler dans les plus brefs délais, à savoir des problèmes d’infrastructures et de marketing » a indiqué Chetta au site Skynews arabia.

Il a jouté que « selon les échanges entre la CAF et la fédération camerounaise, les situation est sous contrôle et que la CAN se déroulera comme prévu sur le sol camerounais ».