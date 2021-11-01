أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن موقفها المعارض للسعودية ودول الخليج بشأن الأزمة الأخيرة مع لبنان، وذلك بعد قيام الرياض باستدعاء سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني لديها.

وجاء موقف واشنطن خلال تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، لقناة "الجديد" اللبنانية حيث دعا السعودية ودول الخليج للتواصل مع الحكومة اللبنانية لحل الخلاف القائم بين الطرفين، بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وقال وربرج: "بشكل عام الولايات المتحدة تحث الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والدول في المنطقة على التواصل مع الحكومة اللبنانية". وبشأن العقوبات الأمريكية الأخيرة على شخصيات لبنانية قال المسؤول الأمريكي: "العقوبات الأمريكية لا يتم نشرها بطريقة عشوائية دون معلومات دقيقة وبحث عميق فالأدلة موجودة في بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية باللغتين العربية والإنجليزية".

وتابع قائلا: "الشعب اللبناني الذي نزل إلى الشارع هو الذي طالب بمحاسبة هذا الفساد وعدم احترام سيادة القانون وليس فقط المجتمع الدولي والعقوبات هدفها التضامن مع اللبنانيين". وأكد وربيرج أن "الحكومة الأمريكية تعمل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم للحكومة اللبنانية ونحن ننتظر منها الشفافية والمحاسبة".

واستدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، يوم أمس الجمعة، من أجل التشاور، ومغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ 48 الساعة المقبلة. كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).