كشفت اليوم السبت، وسائل إعلام سعودية مبدئيا عن مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها لاعب المنتخب المحلي لكرة القدم أمير سعيود متوسط ميدان نادي الطائي.

وأوضحت صحيفة " الرياضية " أن اللاعب السابق لشباب بلوزداد سعيود، يخضع اليوم لأشعة تستهدف التعرف على طبيعة الإصابة التي تعرض لها أمس الأول أمام الشباب، في عاشر جولات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأفادت مصادر خاصة لـ " الرياضية" عن تشخيص الإصابة بكدمة في الركبة، تتطلب إراحة اللاعب يومًا إلى اثنين، قبل عودته إلى التدريبات.

وتوقعت المصادر قدرة سعيود على المشاركة ضد الرائد، الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الـ 11، من الدوري السعودي.