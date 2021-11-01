توفي سبعة أشخاص وأصيب 290 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت على مستوى عدة ولايات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أوردته اليوم السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بالتدخل من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخصًا إثر اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة المختلفة على مستوى ولايات البليدة والمدية وسعيدة، تم الكفل بالضحايا في عين المكان وتحويلهم إلى المراكز الصحية المحلية.

من جهة أخرى تدخلت عناصر من الحماية المدنية من أجل إخماد خمسة حرائق حضرية، ومختلفة في كل من ولايات الجزائر، برج بوعريريج، أم البواقي، تبسة وغليزان.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 53 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 18 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع.