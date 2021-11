Le président Tebboune, présidera demain dimanche une réunion du Conseil des ministres.

Ce Conseil sera, selon le communiqué de la Présidence, consacré à « l'examen et à l'adoption de projets de lois relatifs aux secteurs de la Justice et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'à des questions en relation avec les préoccupations quotidiennes des citoyens ».