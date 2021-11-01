عثر مساء أمس الجمعة، على جثة الطفل "عميرة. ب" ذو الست سنوات داخل كيس بلاستيكي بعد اختفائه صبيحة يوم وقوع الجريمة من بيت عائلته بقرية شيخ النعاس غرب الجلفة

وبحسب معلومات "الخبر" فإن الطفل عميرة، خرج صبيحة أمس من مسكنه العائلي للعب بقرية شيخ النعاس في حدود الساعة 09:00 صباحا، لكنه لم يظهر عنه أي أثر الأمر الذي حير عائلته التي أطلقت نداء استغاثة من أجل البحث عن ابنها المفقود.

وقد هرع سكان المنطقة في البحث عنه وبعد ساعات من البحث تم العثور على الطفل "عميرة" في حدود الساعة السابعة مساءً جثة ملفوفة في كيس بلاستيكي، بمسكن مهجور بجوار القرية، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على عائلته وسكان المنطقة لكون الضحية كان محبوبا لدى الجميع.

وقد تم نقل جثة الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى بغرض التشريح، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في هذه الحادثة المأساوية

وأعلن عناصر الدرك منذ أمسية أمس حالة استنفار قصوى بمكان الجريمة من أجل جمع الأدلة من قبل الشرطة العلمية، كما شرع في الاستماع لأقرباء الضحية للوصول إلى فك لغز الجريمة