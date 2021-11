Des dizaines de milliers de Soudanais sont descendus dans la rue, samedi, contre le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhane, malgré cinq jours de répression meurtrière.

Selon un syndicat de médecins, deux manifestants ont été tués à Omdourman, ville-jumelle de la capitale Khartoum.

Après cinq jours de répression meurtrière, les opposants au coup d'État militaire manifestaient, samedi 30 octobre, après l'appel des partisans d'un pouvoir aux civils à une démonstration de force contre le général Abdel Fattah al-Burhane.

La rue a décidé de dire non au général Burhane qui a dissous, lundi, les institutions du pays et arrêté la plupart des dirigeants civils.

Un premier défilé est parti d'Omdourman, ville-jumelle de Khartoum, où deux manifestants ont été tués par les forces de sécurité, selon un syndicat de médecins pro-démocratie.

À Khartoum, la capitale, où un important dispositif militaire était déployé, des dizaines de milliers de Soudanais sont descendus dans la rue, arborant des drapeaux soudanais et scandant "Le régime militaire ne peut pas être cautionné", "ce pays est le nôtre, et notre gouvernement est civil". D'autres manifestations se déroulaient dans des villes du centre, de l'est et du nord du Soudan.