عاد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى الانخفاض بعد ثلاثة أيام متتالية من الارتفاع، حسب ما كشفت عنه آخر حصيلة لوزارة الصحة، اليوم السبت.

وكان عدد الحالات المؤكدة الجديدة قد تجاوز، أمس، حاجز المئة إصابة لأول مرة منذ حوالي 15 يوما، قبل أن ينخفض إلى 88 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان، إحصاء 5 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وتماثل 69 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 9 حالات حاليا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206358 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 141601 شخصا والعدد الإجمالي للوفيات 5.918 حالة.

وأضاف البيان أن 29 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و16 ولاية أخرى سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 3 ولايات 10 حالات فما فوق.