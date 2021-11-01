تم، اليوم السبت، استكمال مقابلات الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بإجراء مقابلتين على ملعبي عمر حمادي بالعاصمة وأحمد زبانة بوهران.

والتحق نادي بارادو باتحاد بسكرة في الصدارة بعد عودته بانتصار كبير من عاصمة الغرب الجزائري على حساب مولودية وهران، الذي فشل في تأكيد فوزه على شباب قسنطينة في الجولة الأولى.

وأمطر الأكاديميون شباب "الحمراوة" بأربعة أهداف كاملة تداول على تسجيلها المهاجم المتألق بن بوعلي في الدقيقتين 37 و73 ويسري بوزوك في الدقيقتين 51 و56، فيما اكتفى أصحاب الأرض بهدفين سجلهما شادلي (د 66) وجابوت (د90+2).

ورفع العاصميون رصيدهم إلى النقطة السادسة في المركز الأول مناصفة مع أبناء الجنوب، فيما يتجمد رصيد "الحمراوة" عند النقطة الثالثة في وسط الترتيب.

وحقق اتحاد الجزائر فوزا عريضا (4-0) على أمل الأربعاء الذي تلقى ثاني هزيمة بعد الأولى ضد اتحاد بسكرة.

وجاءت أهداف العاصميين في الشوط الأول عن طريق بلقاسمي (د 4)، محيوص (د 30)، زواري (د 35) وبلعيد (د 42).

سمح هذا الانتصار لأبناء سوسطارة بتقاسم المركز الثالث مع الجار نصر حسين داي برصيد 4 نقاط، فيما يعاني أمل الأربعاء في مؤخرة الترتيت بدون رصيد.