أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن التماسك بين الشعب ومؤسساته الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، هو "صمام أمان وصخر متين" ستنكسر عليه كل المحاولات البائسة لضرب استقرار البلاد.

وفي كلمة له خلال إشرافه على تدشين المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، مرفوقا بوزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، والمدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، وبحضور والي ولاية الجزائر وإطارات من الأمن الوطني، قال بلجود أن "التماسك البين والمترابط بين الشعب ومختلف مؤسساته الأمنية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، هو صمام أمان وصخر متين ستنكسر عليه وتتلاشى أمام صموده كل المحاولات البائسة التي يسعى من خلالها أعداء الأمة لضرب استقرار البلاد والعباد".

وبخصوص تدشين هذه الهيئة الأمنية، أوضح الوزير أنها "جاءت لتعزز صرح جهازنا الأمني العتيد، وتساهم في دحر الجريمة بكل أشكالها ومكوناتها"، مشيرا إلى أن "الإجرام أخذ أبعادا خطيرة، حيث يتفنن مقترفوه في استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة واستغلال الفضاء السبرياني لبلوغ مآربهم الدنيئة والتي كثيرا ما تكون مستهدفة لعمق الانسانية وقيمها بضرب مواردها الاقتصادية لجرها عنوة نحو آفاق مظلمة يترتب عنها مآسي".

وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية أن مبتغى فلول الإجرام "لن يتحقق مادامت مصالح الدولة بالمرصاد وتسلح المواطنين المخلصين بالحس الأمني وكلهم عزم والتفاف حول قيادة بلدهم، مشكلين حصنا منيعا أمام قوى الشر".

وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل جاهدة على تشجيع هذه المبادرات لاسيما في ظل التحديات الراهنة وما تعرفه الجزائر من هجمات إعلامية شرسة، مؤكدا عزمها على المضي إلى آفاق واعدة بفضل تجند أبنائها المتشبعين بقيم المواطنة النوفمبرية الصادقة.