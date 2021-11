Les athlètes de la sélection algérienne de kempo, ont remporté trois nouvelles médailles (1 or et 2 argent), samedi lors de la 3è et dernière journée des Mondiaux-2021 organisés à Antalya en Turquie.

Malak Touba (-65 kg) s'est offert sa deuxième médaille d'or, après les quatre en argent décrochées lors des deux premières journées de la compétition.

Sa coéquipière Yasmine Keffane a décroché, quant à elle, sa cinquième médaille d'argent, alors que Benaouda Amel a remporté une médaille d'argent après les deux bronzes récoltées lors des deux premières journées de la compétition.

L'Algérie totalise ainsi 52 médailles, avant le déroulement des épreuves prévues samedi après-midi.

Lors de la 1ère journée, les athlètes algériens avaient réussi 24 médailles (4 or, 12 argent et 8 bronze), alors que lors de la 2è journée, ils s'étaient adjugés 25 médailles (8 or, 9 argent et 8 bronze).

L'Algérie prend part aux Mondiaux d'Antalya avec 19 athlètes dont six dames, avec l'ambition de "défendre la 3è place obtenue lors de la dernière édition, voire l'améliorer".

Au dernier Mondial disputée à Guadalajara en Espagne en avril 2019, l'équipe nationale avait remporté la 3e place, grâce à une moisson de 50 médailles (11 or, 22 argent et 17 bronze), derrière la Roumanie (championne du monde) et l'Espagne (pays hôte).