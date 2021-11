La rencontre de la 12ème journée de Ligue 1, en France, opposant le FC Metz à l'AS Saint-Etienne (1-1, en cours), respectivement dix-neuvième et vingtième du classement, a évidemment des allures de match de la peur.

Mais cette partie entre Grenats et Verts vient, aussi, d’offrir un des buts de l'année !

En effet, sur une récupération proche de sa surface, Wahbi Khazri, après avoir levé la tête et vu la position très haute d'Alexandre Oukidja, s'est légèrement avancé et a déclenché une lourde frappe du pied droit depuis son propre camp.

Sa tentative, décochée à 68 mètres des cages, a terminé sa course dans le but mosellan.