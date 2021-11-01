استأنف المصعد الهوائي الرابط بين مدينتي البليدة و الشريعة الجبلية يوم السبت نشاطه بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب الحرائق التي تعرضت لها منطقة الشريعة الصيف الفارط و التي تسببت له في بعض الخسائر.

و ذكرت وأج أن المصعد الهوائي الرابط بين البليدة و الشريعة "قد استأنف نشاطه اليوم السبت بعد خضوعه لأشغال صيانة واسعة استهدفت بعض كوابله التي تضررت نتيجة حرائق الغابات التي تعرضت إليها المنطقة الصائفة الفارطة".

وأضافت نقلا عن القائمين عليه "أنه تمت مرافقة استئناف نشاط المصعد الهوائي باعتماد البروتوكول الصحي يقضي، إلى جانب إلزامية ارتداء الكمامة و التباعد الجسدي، تواجد أربعة ركاب من أصل ستة في العربة الواحدة و ذلك ضمانا لسلامة مستعمليه في ظل استمرار جائحة كورونا".

وحفز أمر استئناف عمل وسيلة النقل هذه و الذي تزامن و عطلة نهاية الأسبوع، الكثير من المواطنين و هواة الطبيعة إلى الصعود إلى مرتفعات الشريعة و التمتع بمناظرها الخلابة.

كما شجع هذا الأمر مختلف الشركاء و الجمعيات المشاركة في حملة التشجير التي بادرت إليها اليوم السبت المحافظة الولائية للغابات، إلى استغلال هذه الوسيلة من النقل للصعود إلى جبال الشريعة أين تم غرس 1000 شتلة من الأرز الأطلسي في إطار الحملة الوطنية لإصلاح و إعادة تأهيل الغابات المتضررة من الحرائق.

و يلعب المصعد الهوائي، الرابط بين البليدة و الشريعة و الممتد على مسافة 7،3 كلم، دورا هاما في إعادة الحياة لمنطقة الشريعة السياحية من جهة، و تجنيب زوارها الازدحام المروري الذي غالبا ما يتشكل خلال أيام نهاية الأسبوع و فترة تساقط الثلوج بسبب التوافد الكبير للسياح من مختلف ولايات الوطن، من جهة أخرى.