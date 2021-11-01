يواصل الدولي الجزائري رامز زروقي بدايته الموفقة هذا الموسم مسجلا هدفا رائعا، اليوم السبت، في شباك عملاق الكرة الهولندية "بي أس في أندهوفن" في إطار الجولة 11 من الدوري المحلي.

وجاء هدف زروقي بتسديدة قوية في الدقيقة 44 من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية التسعين لمرمى حارس المنافس.

ولم يكن هذا الهدف كافيا لنادي تفينتي الذي تلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين. وكان زروقي قد سجل ثنائية في كأس هولندا الأربعاء الفارط.

ويحتل زملاء وسط ميدان "الخضر" المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المنافس الذي يتمركز في الوصافة.

من جهته، سجل مهاجم "الخضر" بغداد بونجاح ثنائية، مساء اليوم، في مرمى الأهلي في إطار دوري نجوم قطر.

وبحضور مدرب نادي السد تشافي، الذي تواترت أخبار حول قرب انتقاله إلى "البارصا"، ساهم ابن الباهية في الفوز الكبير لناديه (4-1) بتسجيله لثنائية في الدقيقتين 54 و85.

وحافظ السد على صدارة الدوري القطري برصيد 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن الدحيل في المركز الثاني بـ21 نقطة.