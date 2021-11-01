كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت ، أن قيمة الادخار الوطني ارتفعت إلى أكثر من 2860 مليار دج بنهاية جوان الماضي.

أوضح بن عبد الرحمان، أن قيمة الادخار الوطني انتقلت من 707ر2623 مليار دج في نهاية 2018 الى 366ر2860 مليار دج بنهاية جوان.

و اعتبر أن هذا المستوى من الادخار "يبقى مناسبا بالنسبة لحجم الاقتصاد الجزائري"، لكنه يبقى "ضعيفا مقارنة بالإمكانيات التي نطمح الى ان يصل إليها"

. وأبرز الوزير الأول "الأهمية الكبرى" التي يمثلها الادخار، باعتباره "المحفز الأول للنمو الاقتصادي" وبالنظر لمساهمته في تمويل الاقتصاد، داعيا جميع الفاعلين في القطاع المصرفي، خصوصا البنوك، إلى "مزيد من التجنيد" لرفع نسبة الادخار الوطني