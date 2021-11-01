جمع المتحف الجهوي للمجاهد بولاية خنشلة 241 ساعة لشهادات حية حول انطلاق ثورة نوفمبر 1954 بالولاية الأولى التاريخية "أوراس" النمامشة.

و قال رفيق مرداسي رئيس قسم الإعلام والتنشيط بذات المؤسسة التي تعنى بحفظ الذاكرة التاريخية في تصريح لوأج أن الشهادات تشمل 588 شهادة أغلبها لمجاهدين عايشوا انطلاق الثورة التحريرية، إضافة إلى أرامل وأبناء شهداء عبر مختلف بلديات الولاية.

و لا تزال عملية جمع هذه الشهادات الحية التي انطلقت أواخر سنة 2010 متواصلة

وأردف رئيس قسم الإعلام والتنشيط بالمتحف الجهوي للمجاهد بخنشلة بأنه قد تم جمع 922 قطعة من الأشياء المتحفية تم ضمها إلى أرشيف و من بينها صور و وثائق وأسلحة وألبسة ثورية وتجهيزات حربية للمجاهد المتوفى مؤخرا النقيب محمد الهادي رزايمية قائد المنطقة السادسة بالولاية الأولى التاريخية

و أكد السيد مرداسي أن عدد الوثائق المتحصل عليها في الفترة الممتدة ما بين سنتي2010 و2021 بلغ أزيد من 1840 وثيقة بين أصلية ومستنسخة من الأرشيف المحلي للثورة التحريرية تمثل رسائل وتقارير مختلف القسمات وأوامر بمهمة لمجاهدي الولاية الأولى التاريخية و تصاريح بالعبور إضافة إلى عدد كبير من قصاصات الجرائد الصادرة باللغة الفرنسية والصور والتي يتم عرضها بقاعة المتحف الجهوي للمجاهد.