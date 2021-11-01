تخصيص متحف متنقل في ذكرى نوفمبر المجيد

في إطار الإحتفال بالذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة، يجوب متحف متنقل إبتداء من غدا الأحد و إلى غاية يوم السبت 06 نوفمبر مختلف بلديات و شوارع العاصمة.

و سيسمح المتحف للمواطنين بالتجول في أروقته و إكتشاف المعرض الخاص بذاكرة التاريخ الجزائري مع توزيع كتب و ملصقات تاريخية.

أعطى وزير النقل عيسى بكاي رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة وبحضور وزير الاتصال عمار بلحيمر و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، إشارة إنطلاق مبادرة "المتحف المتنقل" من أمام مقر متحف المجاهد، بالتنسيق بين مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر العاصمة ايتوزا و المتحف الوطني للمجاهد.

و تكفلت مؤسسة "إيتوزا" بتهيئة 4 حافلات 2 ملكية سياحية و 2 ذات قاطرتين وتحويلها إلى متحف تاريخي سيجوب إبتداء من غدا الأحد و إلى غاية يوم السبت 06 نوفمبر شوارع العاصمة.