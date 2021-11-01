زار وفد برلماني، اليوم، ميناء الجزائر بمناسبة رسو السفينة "الجزائر 2"، في أول رحلة بحرية لنقل المسافرين بعد إعادة فتح خطوط النقل البحري المتوقفة منذ ما يقارب 20 شهرا لتفشي جائحة كوفيد-19.

و أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن "وفدا برلمانيا عن لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد محمد هاني، قام بزيارة استطلاعية لميناء الجزائر وذلك بمناسبة رسو السفينة ++الجزائر 2++ صباح اليوم في الميناء قادمة من ميناء أليكانت الإسبانية في أول رحلة لنقل المسافرين، وهذا بعد إعادة فتح خطوط النقل البحري المتوقفة منذ ما يقارب 20 شهرا جراء تفشي وباء كورونا، حيث كان على متنها 1047 مسافر و243 سيارة".

كما اطلع النواب خلال هذه الزيارة، رفقة المسؤولين على الميناء، على مختلف الأقسام والمرافق التي يحتوي عليها الميناء، حيث استفسروا عن التحضيرات التي تم إعدادها من أجل استقبال المسافرين وخاصة أفراد جاليتنا المقيمة بأوروبا التي طالما انتظرت عودة هذه الرحلات".