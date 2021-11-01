أضاف عناصر المنتخب الوطني الجزائري للكامبو ، يوم السبت، ثلاث ذهبية وفضيتين خلال يوم الثالث والأخير من منافسات البطولة العالمية الجارية بمدينة أنطاليا بتركيا.

وأحرزت المصارعة داي توبة ملاك (اقل 65 كلغ) الميدالية الذهبية الثانية لها بعد اربع فضيات خلال اليومين الاولين من المنافسة ، فيما استطاعت مواطنتها كفان ياسمين احراز الفضية الخامسة لها.

واحرزت بن عودة امال الميدالية الفضية الاولى لها بعد برونزيتين في اليوم الاول والثاني.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الجزائر الى 52 ميدالية في انتظار المنافسات المبرمجة مساء اليوم .