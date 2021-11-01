أحرز المنتخب الوطني الجزائري لكرة الريشة ذهبيتان وفضيتان وبرونزية ضمن فعالـيات البطولة الإفريقية التي اختتمت مساء أمس الجمعة، بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

واستطاع الزوجي المختلط كسيلة معمري و وتانينا معمري ، احراز اول ذهبية للفريق.

وعادت ثاني ذهبية لزوجي الرجال كسيلة معمري و صبري مدال ، فيما استطاع زوجي السيدات معمري تانينا و سيليا مونيب احراز اول فضية.

وحصلت الجزائر على الفضية الثانية بفضل الفرق المختلطة ، لتضيف مونيب سيليا الميدالية البرونزية في فردي سيدات.

و شاركت الجزائر ب 11 رياضيا، من بينهم خمس فتيات.