عندما يتعلق الأمر بالعمر الافتراضي لمعظم الأطعمة، فهناك الكثير من التواريخ التي يجب تذكرها والانتباه في كل عملية شراء لتاريخ انتهاء الصلاحية قبل شراء المنتج، خصوصاً أن العديد من المواد الغذائية لا يتم استخدامها في مدة زمنية قصيرة.



وعندما يضيع تاريخ انتهاء الصلاحية، يظل الأنف هو جهاز الكشف الأول عبر الشم، لكن هناك أطعمة لا تنتهي صلاحيتها أبداً ولا داعي للتوتر عند استخدمها مهما طال أمد تخزينها في خزائن المطبخ.



أولاً: العسل



بفضل العمل الكادح للنحل وإنزيماته الخاصة التي تمنع نمو البكتيريا، إلى جانب الطريقة التي تتم معالجتها للتخزين، فإن العسل هو الأطول بقاءً في المجموعة.



احتفظ بالوعاء مغلقاً بإحكام لتجنب التبلور، ولكن إذا أصبح العسل قاسياً، ضع البرطمان في وعاء من الماء الدافئ وحرّكه برفق حتى يذوب.



ثانياً: الأرز



مهما كان نوعه، فإن صلاحية الأرز تستمر لسنوات، ولكن يجب التأكد من تخزينه في أوعية محكمة الإغلاق حتى لا تدخل الحشرات الصغيرة المزعجة.



أما الاستثناء الوحيد، فهو الأرز البني الذي يحتوي على زيوت طبيعية تتسبب في تفسّخه بشكل أسرع، حسب ما نشر موقع Mental floss.



ثالثا: القهوة الجاهزة



عندما تكون في حاجة ماسة إلى جرعة كافيين، فإن القهوة الجاهزة والمطحونة خيار آمن مهما كان عمر العلبة. على عكس الحبوب المطحونة حديثاً، لا تحتوي القهوة سريعة التحضير على رطوبة، لذلك فهي جيدة وقابلة للاستهلاك حرفياً حتى آخر قطرة.



رابعاً: الخل الأبيض



بسبب حموضته العالية، تبقى زجاجة كبيرة من الخل الأبيض المقطر دون تغيير حتى آخر قطرة. وهو أمر جيد للغاية بالنظر إلى أننا نستخدمه لكل في وصفات الطبخ وحتى كمنظف ومزيل بقع.



خامساً: مستخلص الفانيلا



بسبب محتواها الكحولي، يستطيع مستخلص الفانيلا السائل أن يعيش أمداً طويلاً لأن الكحول يحافظ على النكهة ويحمي الفانيلا من أن تفسد.



سادساً: الملح



الملح، أو كلوريد الصوديوم، هو معدن طبيعي موجود في الأرض. لذلك ليس من المفاجئ أن تبقى هذه التوابل طازجة.



ومع ذلك، فإن المعالجة باليود تقلل من مدة الصلاحية إلى حوالي خمس سنوات، لذلك التزم بملح البحر، حسب نصيحة موقع Mashed.



سابعاً: الحبوب الجافة



البقوليات المجففة هي الهدية التي تستمر في العطاء. تحتوي هذه الحبوب على الكثير من البروتين والألياف، ولها مدة صلاحية طويلة بعكس نظيراتها المعلبة، كما أنها أقل ملوحةً.



ثامناً: السكر



وعلى النقيض من طيف التذوق، فإن السكر الأبيض أو البني أو حتى الناعم- لا يفسد أبداً لأنه لا يدعم نمو البكتيريا.



ومن المواد الأخرى ذات العمر المديد الحليب المجفف والنشاء وشراب القيقب الطبيعي والذرة المجففة.