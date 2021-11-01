ستشهد، اليوم الأحد، حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة اضطرابا، حسب بيان الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأوضحت الشركة، أن المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سجلت صباح اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتين، إثر سقوط شجرة أدت إلى إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزود القطارات .

وأضافت أن حركة قطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة، ستتوقف عند محطة بني مراد. و القطارات المتوجهة من العفرون والبليدة، نحو الجزائر العاصمة متوقفة مؤقتا. كما أكدت الشركة على أنها سخرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.