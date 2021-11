Les trains desservant la banlieue ouest d'Alger connaîtront aujourd'hui dimanche des perturbations dans leur déploiement. La société nationale des transports ferroviaires ( SNTF ), a publiée une dépêche dans laquelle elle rapporte avoir enregistrée des coupures en alimentation électrique au niveau de de l'axe reliant les gares de Blida et Beni Merad, après la chute d'un arbre qui a endommagé les câbles électriques alimentant les trains.

Un communiqué qui précise notamment que les trains reliant Alger et Blida s'arrêteront à la station de Beni Merad, et que les trains en partance depuis El Afroun et Blida vers Alger sont actuellement à l'arrêt.

La société a assurée par ailleurs avoir fournie tout les moyens matériels et humains en sa possession pour rétablir le fonctionnement normal des trains dans les plus brefs délais.