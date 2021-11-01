عرفت منافسات المحترف الأول التي إنطلقت الأسبوع الماضي بداية قوية حيث اهتزت الشباك في 30 مناسبة بعد مرور جولتين.

ففي الجولة الأولى التي كانت مبتورة من 4 لقاءات بسبب إنشغال ممثلي الكرة الجزائرية بالمنافسات الإفريقية، تم إجراء 5 لقاءات فقط ، سجلت فيها 10 أهداف، انتصار واحد، تعادل واحد وأربع هزائم، وكانت أثقل نتيجة هي فوز اتحاد بسكرة على أمل الأربعاء بخماسية دون رّد.

الجولة الثانية تضاعف فيها عدد الأهداف ليصل إلى 20 في 9 مواجهات منها 6 انتصارات، 3 تعادلات، 6 هزائم، تلقى من خلالها أمل الأربعاء رباعية كاملة أمام مضيفه اتحاد الجزائر، وعرفت نهاية هذا الأسبوع عودة 3 فرق بالفوز خارج الديار، 3 أندية هي الأخرى فرضت التعادل على، أصحاب الضيافة.

للإشارة فإن أمل الأربعاء لم يتحصل لحد الآن على إجازات اللاعبين ، إذا خاض أولى المباريات بالرديف، بالإضافة إلى عدم تأهيل ملعبه، وإضطر في إفتتاح الموسم إلى الإستقبال على أرضية ميدان القبة.