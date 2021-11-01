أفاد مدير الاستغلال بالديوان الوطني للتطهير صالح لحلاح بأن الديوان سطر برنامجا واسعا في عملية تطهير المجاري خاصة في الأوساط الحضارية من أجل التخفيف من حدة الأضرار التي قد تنجم من تساقط الأمطار الكثيفة خلال فصل الشتاء القادم وما تحدثه من فيضانات.

وأضاف لحلاح في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، أن العاصمة شهدت في الآونة الأخيرة تهاطل كثيف للأمطار يفوق20% من المعدل السنوي.

وأوضح ذات المتحدث، أن "المعدل السنوي لتهاطل الأمطار بالنسبة للجزائر العاصمة هو 600 ملم وعليه فإن كميات الأمطار التي تساقطت مؤخرا وفي أقل من 24 ساعة تمثل 20% من الأمطار التي تسقط في السنة وبالنظر إلى المعدل الشهري للأمطار التي تسقط عادة على العاصمة والمتراوح بين 180 و200 ملم في شهر أكتوبر فإن 70 أو 80% من الأمطار التي قد تهطل عادة في شهر أو أكثر سقطت في 24 ساعة و هذه الظاهرة وآثارها الناجمة عنها يعيشها العالم بأسره".

وأضاف أن "أن الوقاية من الفيضانات هي مسؤولية يشترك فيها العديد من الهيئات والقطاعات وليست محصورة على الديوان الوطني لتطهير فحسب".