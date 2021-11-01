أعلنت الجوية الجزائرية، اليوم الأحد، عن فتح خطوط داخلية جديدة وإضافة رحلات أخرى وهذا بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح بيان ذات الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، أن الرحلات والخطوط الجديدة التي تم فتحها ستكون كالتالي:

الخميس: أدرار - برج باجي مختار - أدرار.

السبت: أدرار - برج باجي مختار - تمنراست رحلات العودة: تمنراست- برج باجي مختار -أدرار، كل يوم الأحد.

الأحد: الجزائر العاصمة - مشرية - الجزائر العاصمة .

الإثنين: الجزائر العاصمة - الوادي - الجزائر العاصمة . بداية من 2 نوفمبر 2021:

الثلاثاء والسبت: الجزائر العاصمة - تبسة - الجزائر العاصمة.

الثلاثاء: غرداية - تمنراست - غرداية.

أما بالنسبة للخطوط الجديدة:

بداية من 2 نوفمبر 2021:

الثلاثاء (مرة كل أسبوعين): الوادي - إليزي – الوادي.

داية من 9 نوفمبر 2021:

كل ثلاثاء (مرة كل أسبوعين): الوادي - جانت - الوادي