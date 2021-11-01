أدى، صباح اليوم الأحد، انفجار غاز في منزل جنوب ولاية سطيف إلى إصابة 10أشخاص. وأفادت إذاعة سطيف، أن فرق النجدة لوحدة الحماية المدنية عين آزال تدخلت صباح اليوم على الساعة الثامنة صباحا اثر حادث انفجار غاز في منزل فردي بمشتة أولاد سي لكحل بلدية بيضاء برج جنوب ولاية سطيف.

وأوضح ذات المصدر، أن الفرق المتدخلة أسعفت امرأتين مصابتين بإصابات خفيفة، قبل وصول فرق النجدة لنقل 10 مصابين آخرين بأضرار جسمانية متفاوتة الخطورة إلى العيادة الصحية المتعددة الخدمات لذات البلدية ومستشفى يوسف يعلاوي عين آزال.

وتسبب الانفجار إلى انهيار شبه كلي للبناية التي وقع فيها الانفجار المتكونة من طابق أرضي وطابق علوي يتربع على مساحة حوالي 100 متر مربع وانهيار أجزاء من بناية مجاورة (طابق أرضي تتربع على مساحة 100 متر مربع) ملك لأخ صاحب المنزل الأول.