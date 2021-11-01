نظم صباح اليوم الأحد، اللاعبون الذي لا تزال مستحقاتهم المالية عالقة لدى مختلف الفرق التي كانوا ينشطون فيها ثالث وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم من أجل إيجاد حل لوضعيتهم.

وقال اللاعب سفيان بوطبة في تصريحات صحفية :" نشكر عضو المكتب الفيدرالي حكيم مدّان الذي توسط لنا من أجل لقاء شرف الدين عمارة ، بدوره استقبلنا وكان متفهما وأرد توضيح بعض النقاط ، التي تخص منح إجازات بعض الأندية باستثناء 3 فرق".

مضيفا: " أكدنا لشرف الدين أن الفاف لم تطبق القانون بالرغم من أننا في الطريق الصحيح، فرضنا عليه قرار رسمي ومكتوب من أجل أن تسوى الوضعية خلال الميركاتو الشتوي، وتصبح الفرق غير مدانة نهائيا، وان لم يحدث ذلك سنلجأ للاتحاد الدولي للعبة، الحكم التونسي المتكفل بالقضية هنا في الجزائر، ونجح في الفوز بالعديد من الملفات المماثلة والخاصة باللاعبين الجزائريين وأنديتهم".