فرحة البراعم الشابة بقرار إعادة فتح المسابح، بعد سنة ونصف السنة من الغلق الاضطراري بسبب وباء كوفيد 19، لم تكتمل، فقد خاب رجاء "السباحين الصغار" على مستوى الجزائر العاصمة على الأقل، حين وجدوا أنفسهم "يساقون" برفقة أوليائهم نحو مسبح واحد، رغم كل ما يحمله وباء كورونا من مخاطر.

مسبح غرمول الواقع بساحة أول ماي "خطف" البسمة من شفاه أطفال النوادي، كون قرار إعادة فتح المسابح لم يشمل "مسبحهم"، والسبب.. عدم انتهاء إدارة مسبح غرمول من أشغال كانت في الأصل مبرمجة قبل أكثر من سنة منذ بداية الوباء.

ولم تكن وضعية الرياضيين المقرر ولوجهم مسبح باب الزوار أفضل من نظرائهم بمسبح غرمول، لأن "عدم" الفتح كان القاسم المشترك بين المسبحين، وجاء معارضا لقرار "إعادة" الفتح الذي أعلنته السلطات، في قرار كان يرمي إلى إعادة الحياة للسباحة الجزائرية على جميع المستويات قبل موعد الألعاب المتوسطية.

والغريب فيما يحدث على مستوى منظومتنا عدم تقديم تبريرات مقنعة لما يحدث من "هضم" لحقوق الرياضيين الشباب، فأسباب عدم إعادة فتح مسبح باب الزوار تبعث على السخرية، فإدارة المسبح لم تقو على إعادة تصليح مجرد كسر على مستوى الزجاج العلوي لمسبح، لا يستغرق وقته أكثر من ساعة زمن.

وأمام إرغام أطفال الجزائر على السباحة ضد التيار، فإن ما يقترحه "الغلق المبرمج" لمسبحي غرمول وباب الزوار هو "الزج" بالأطفال في مسبح واحد، وهو مسبح الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يستقبل عددا يفوق طاعة استيعابه.

بقي أن نشير في "مأساة" السباحة الجزائرية إلى "الكيل بمكيالين"، وذلك بتمكين النوادي التي تتكفل بالتكوين من الاستفادة من "مجانية" رواق السباحة الذي يعود حق استغلاله للرابطة، فأمام فرض قيمة مالية قدرها 25 مليون سنتيم سنويا على نواد لاستغلال رواق واحد، وإعفاء آخرين من تسديد القيمة بمنحها رواق الرابطة، يسود الاعتقاد بين الرياضيين ومسؤولي النوادي بأن "الانطلاقة الخاطئة" تعيق تطور السباحة في الجزائر وتحرمها من أبطال حقيقيين في المستقبل.