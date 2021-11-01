تم، اليوم الأحد، إعادة دفن رفات سبعة شهداء بالمقبرة الولائية للشهداء ببلدية الحناية (ولاية تلمسان) وهذا تزامنا وإحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وقد شملت عملية إعادة الدفن التي أشرفت عليها السلطات الولائية بحضور الأسرة الثورية، الشهداء: طاب سليمة المدعوة نعيمة وربيعي فاطمة المدعوة جميلة ومالك محمد المدعو لخضر وبن عاشور محمد المدعو فتحي وشافع محمد المدعو لزرق وطبال يوسف ورفات شهيد آخر مجهول الهوية والذين سقطوا في ميدان الشرف سنة 1961.

وقد تم استظهار ورفع رفات هؤلاء الشهداء من موقع استشهادهم بمغارة "جداين حاسي بن حلي" ببلدية تيرني بني هديل في 24 أكتوبر الجاري، حسبما أبرزه المدير الولائي للمجاهدين سيد أحمد تراري.

وأضاف نفس المسؤول، أن شهادة المجاهدين حلي محمد المدعو بن عودة وقزان الجيلالي المدعو الرائد بن عفان تشير إلى أن هذه المغارة كانت مركزا للمجاهدين وقد قام الجيش الاستعماري الفرنسي بتمشيط المنطقة وتفجير المغارة التي كان يتواجد بها هؤلاء الشهداء الذين تميزوا ببسالتهم في الكفاح ضد المستعمر الفرنسي وإلحاقهم هزائم كبيرة بالعدو.