كشفت اليوم الأحد، وسائل إعلام إنجليزية عن الشخص الذي يقف وراء المردود الجيد الذي يقدمه الدولي الجزائري السعيد بن رحمة رفقة ناديه وست هام.

موقع صحيفة " هيتك" أكد أن آلان إيرفين كان حيوياً للغاية من أجل تطوير سعيد بن رحمة في رفقة " المطاريق"، ولم يكن أبدا المدرب دافيد مويس.

المصدر ذاته أكد أن بن رحمة تلقى دعما كبيرا من" إيرفين" الذي هو جزء أساسي من طاقم مويس، حيث كان مدربا مساعدا قبل أن يعود ليصبح المستشار الفني هذا الموسم.

وكان "إيرفن" يعقد جلسات فردية مع بن رحمة، من أجل حثه على تقديم الأفضل ونجح الأخير في مجموع تسع مباريات خلال منافسة " البريميرليغ" من تسجيل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، إذا يعد اللاعب السابق لبرينتفورد ثاني أكثر لاعب تسديدا على المرمى.