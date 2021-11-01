أكد رئيس الأمة صالح قوجيل، اليوم الأحد، أن "الثورة لم تكن أبدا لا باديسية ولا مصالية ولا بيانية (نسبة إلى حزب البيان) ولا شيوعية، بل ثورة شعبية بلا زعيم ولا قيادة فردية ولا ريادة حزبية. "

وأوضح قوجيل، على خلفية تصريحاته يوم الأربعاء الماضي، أن جميع أطوار مداخلته، جاءت في شكل قراءات وتأملات وتحليلات تاريخية مستوحاة من زاوية تجربته الشخصية الطويلة في مسار الثورة التحريرية المباركة والمظفرة، مجدّدا التأكيد أن ثورة نوفمبر العظيمة التي حررت البلاد والعباد، وألهمت العالم، كانت ولا تزال نبراسا لقيم الحرية والسيادة والكرامة والاستقلال.

وأضاف "هذه الثورة لم تكن أبدا لا باديسية ولا مصالية ولا بيانية (نسبة إلى حزب البيان) ولا شيوعية، بل ثورة شعبية بلا زعيم ولا قيادة فردية ولا ريادة حزبية، تجلى هذا حين تخلى القادة الستة غداة إقرارهم انطلاق الثورة في اجتماعهم التاريخي في 23 أكتوبر 1954، عن كل انتماءاتهم الحزبية وهوياتهم السياسية وعن كل ولاء لأي جهة كانت، واجتمعوا تحت شعار واحد موحد هو "من الشعب وإلى الشعب"، تحت لواء جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني، ليشكل هذا بداية لانطلاق شرارة هذه الثورة وكل ما أفرزته."

كما دعا قوجيل الباحثين والمؤرخين إلى التعمق من أجل فهم أدق لهذه المرحلة الفاصلة من تاريخ الجزائر، والإجابة على تساؤلات جوهرية تتعلق بفلسفة وقيم ومبادئ ثورة نوفمبر الخالدة.