كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم الأحد، عن تقدم هيئته بـ 334 طعن أمام مجلس الدولة.

وأفاد محمد شرفي خلال إشرافه على إجراء عملية القرعة الخاصة بتوزيع الحيز الزمني عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية تحضيرا للانتخابات المحلية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أنه تم توزيع مليون و612 ألف و 500 بطاقة ناخب عبر 58 ولاية والقطاعات الوزارية المعنية.

وذكر مستشار رئيس سلطة الانتخابات، أن عدد الساعات والحصص المسجلة لهذه الانتخابات بلغ 2197 ساعة، موزعة على التلفزيون العمومي بـ 318 ساعة والإذاعة بـ 315 ساعة، بالإضافة إلى الإذاعات المحلية بـ 1564 ساعة.