L’Algérie a exprimé son profond regret concernant l’approche totalement déséquilibrée, quant à la décision de la désignation de la délégation de la MINURSO pour l’organisation du référendum au Sahara Occidental.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère des affaires étrangères a déclaré que le texte "manquait d'esprit de responsabilité et de perspicacité en raison des pressions regrettables exercées par certains membres influents Au sain du conseil."

Selon la même source, "l’Algérie comprend parfaitement les observations et les conclusions de la partie saharienne à cet égard, et exprime son manque de soutien à cette décision partiale, qui encouragerait les positions provocatrices de la Puissance occupante ainsi que son intransigeance et ses manœuvres visant à bloquer le cours du processus de décolonisation du Sahara Occidental et à changer sa nature. »

En ajoutant : « Sur la base de ses principes et de sa solidarité avec le peuple fraternel sarahoui, l’Algérie attend du nouvel émissaire personnel du Secrétaire général qu’il puisse exercer son mandat exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 690 (de 1991), contenant le plan de négociation convenu par les deux parties au conflit, à savoir le royaume du Maroc et le Front POLISARIO, et adopté à l’unanimité par le Conseil de sécurité. »

Pour déclarer enfin que « Dans le même temps, l’Algérie se réjouit du rôle que jouera la communauté internationale pour faire du Royaume du Maroc et de la République arabe saharienne démocratique, des États membres de l’Union africaine, en vu de l'application de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine adoptée lors de sa réunion du 9 mars 2021. Elle appelle les deux pays à engager des pourparlers directs et francs, sans aucune condition préalable, conformément au contenu de l’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine. Toute tentative d’ignorer le droit à l’autodétermination et à l’indépendance du peuple Sahraoui serait considérée comme injuste, dangereuse et inévitablement contreproductive, et se dissocierait du fait qu’elle entraînerait inévitablement une tension et une instabilité accrues dans la région. "