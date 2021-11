Le président du Conseil de la nation (Sénat), Salah Goudjil, avait défrayé la chronique mercredi dernier en apportant une mise au point cinglante au courant qui se revendique de la « novembria-badissia ».

Des déclarations qui ont suscité de nombreuses réactions au point de contraindre leur auteur à s’expliquer. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche 31 octobre, Salah Goudjil a apporté quelques précisions, sans revenir sur ces propos.

A ce propos, il a déclaré aujourd’hui que « La Révolution du 1er Novembre est une grande Révolution populaire, sans zaim ni leader ». il a notamment rappelé que « lors de leur dernière réunion du 23 octobre 1954 au cours de laquelle ils ont choisi la date du 1er Novembre pour le déclenchement du combat libérateur, les six historiques se sont départis et se sont détachés de leurs appartenances politiques et partisanes et de toute obédience et ils ont proclamé que la Révolution se fera « par le peuple et pour le peuple » sous la bannière et la direction du Front de libération nationale et de l’Armée de libération nationale, et à partir de cette référence découle tout le reste ».

Arès voir rappelé les nombreuses positions et étapes importantes de notre glorieuse révolution, Salah Goudjil a appelé les chercheurs et historiens à les aborder de manière approfondie, afin de mieux comprendre cette étape déterminante de l’histoire de l’Algérie, et de répondre aux questions fondamentales liées à la philosophie, aux valeurs et aux principes de l’éternelle Révolution de novembre.