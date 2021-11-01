أطاح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة بجماعة أشرار تتكون من 05 أفراد يبلغون بين 21 سنة و28 سنة ، وينحدرون من ولاية سكيكدة ، ينشطون في ميدان تزويروتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني "، وحجزت منهم كمية الأوراق النقدية النقدية المزوة من فئة : 2000دج ، 1000دج ، 500دج و200دج ، على قيمة 383000.00 دج .

استنادا إلى خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بڨالمة ، فإنّ القضية كشفها صاحب محلذ تجاري ، حين تقدم منه 03 أشخاص كانوا على متن مركبة سياحية ، محاولين اقتناء مواد غذائية من محله التجاري ، بواسطة ورقة نقدية مزورة ، الذي تفطن للورقة النقدية المزورة ورفض استلامها.

وبمجرد مغادرتهم للمكان ، قام بالتبليغ عنهم ، حيث تمّ توقيف السيارة المشبوهة وتفتيشها ومراقبة وثائقها ، أين تمذ العثور على 13 ورقة نقدية مزورة ، وتوقيف المشتبه فيهم الثلاثة واقتيادهم إلى مقر مصلحة الفرقة لمواصلة . وأثناء التحقيق معهم مثلما أضاف مصدرنا ، تم توقيف شخصين اثنين آخرين ضالعين في القضية.

وقد أسفرت العملية حسب المصدر نفسه ، عن حجز 13 ورقة نقدية من فئة 2000دج مقلّدة من ورق عادي ، 05 أوراق نقدية فئة 1000دج ، 13 ورقة نقدية فئة 500دج و 04 أوراق نقدية من فئة 200 دج .

وقد قُدّم أفراد جماعة الأشرار أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة ، الذي أحالهم على قاضي التحقيق ، ليصدر في حق 03 منهم أمر إيداع في الحبس المؤقت ، بينما وضع اثنين تحت الرقابة القضائية.