أوقفت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجاز عمار بقالمة شابا يبلغ 28 سنة ، سطا على 300 مترا من الكوابل الكهربائية النحاسية ذات التوتر المنخفض ، بحي بني قايد من البلدية نفسها.

المشتبه فيه أوقف في أعقاب رفع شكوى من الممثلة القانونية للوكالة التجارية "سونلغاز"، تصمنت سرقة 300 مترا من الكوابل النحاسية الكهربائية ذات التوتر المنخفض بالحي السكني سالف الذكر، قدّرت قيمتها المالية بـ100 ألف دينارا جزائريا .

وقد أوقفته مصالح فرقة الدرك ببلدية مجاز عمار متلبسا بالفعلة، حيث قدمته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڨالمة الذي أحاله على جلسة المثول الفوري التي أجلت محاكمته وأودعته الحبس المؤقت.