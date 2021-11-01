أعطيت هذا الأحد إشارة انطلاق البث الرسمي لقناة "أل 24 نيوز" بفندق الماريوت بالعاصمة.

وكشف المدير العام لقناة الجزائر الدولية، سليم عقار في كلمة ألقاها بالمناسبة أن المشهد الإعلامي السمعي البصري الجزائري تدعم بقناة جديدة تهتم حصريا بالأخبار المتواصلة هي "AL 24 News" تم اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر 2021 لإعطاء إشارة انطلاقها.

وأضاف سليم عقار أن "AL 24 News" تعتبر أول قناة إخبارية دولية مغاربية ستبث الأخبار الدولية والمحلية وقت حدوثها 24 ساعة على 24 وعلى مدار الأسبوع مع إعطاء الأولوية للمعلومة الدولية.

وستبث قناة الجزائر الدولية في البداية من الجزائر على القمر الصناعي نيلسات بثلاث لغات هي العربية ، الفرنسية والإنجليزية موجهة لكل فئات المشاهدين.

وستقدم هذه القناة للمشاهد عدة محتويات من مختلف أنماط العمل الصحفي منها نشرات إخبارية، برامج حوارية، تحقيقات ميدانية، برامج ثقافية، حوارات وأيضا تغطيات للأحداث الدولية.

وسيكون الخط الإفتتاحي للقناة حسب مديريها العام سليم عقار داعما للمشهد الإعلامي كما ستكون صوتا للجزائر في الخارج.