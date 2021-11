Dans un communiqué rendu public, aujourd’hui, sur la page officielle de la présidence de la République sur Facebook, il a été indiqué que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu un rapport sur le contrat qui lie la société nationale des hydrocarbures Sonatrach avec l’office marocain de l’électricité et l’eau, daté du 31 juillet 2011, qui arrive à terme aujourd’hui, le 31 octobre 2021 à minuit.

Suite aux pratiques à caractère hostile de la part du royaume du Maroc envers l’Algérie, qui attentent à l’unité nationale, et après consultation du premier ministre, ministre des finances et du ministre des affaires étranges et de la communauté nationale à l’étranger, du ministre de l’Energie et des mines, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, la cessation des relations commerciales entre Sonatrach et l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) et le non renouvellement de l'accord qui expire aujourd'hui dimanche à minuit.